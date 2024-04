Complexo de Saúde do Pérola realiza mais de 400 atendimentos em 2 dias

O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini”, já atende a população barbarense. Entregue na segunda-feira (15) pelo prefeito Rafael Piovezan, a unidade iniciou na terça-feira (16) os primeiros acolhimentos e atendimentos. Nos dois primeiros dias foram realizados 433 atendimentos, sendo 113 consultas médicas e outros 320 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

A unidade é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída. Localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, o Complexo Regional de Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O espaço reúne oito consultórios, sendo quatro de clínicos gerais, dois ginecológicos e dois pediátricos, além de consultório odontológico, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala avançada de observação com leitos e acesso com cobertura para ambulâncias.

Há ainda ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, salas multiuso, apoio administrativo e apoio para funcionários. O prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.