Prédio abandonado na região central de Santa Bárbara será um centro comercial

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou, nesta sexta-feira, que Santa Bárbara ganhará um novo centro comercial e gastronômico na esquina das ruas Dona Margarida e General Câmara.

O local, que possui uma construção já iniciada, está abandonado há décadas e fica bem na região central da cidade.

Serão 2.500 m² de área construída, com estacionamento no subsolo, térreo com lojas e 1º andar destinado à área gastronômica, com restaurante panorâmico. Serão mais de 60 empregos diretos e a construção deve começar já nos próximos 30 dias.

“Muitos barbarenses conhecem este local, um dos mais tradicionais da nossa cidade. Ali, várias ideias e propostas foram concebidas, com uma construção iniciada há décadas, mas que ficou parada e tornou-se um tabu na região central. Agora, por meio do investimento da iniciativa privada, teremos mais um vetor de desenvolvimento, que soma esforços com quem já tem seu empreendimento na região central. Meus cumprimentos ao pessoal da SBO Empreendimentos Imobiliários. Que novas páginas da história da nossa cidade possam ser escritas, realizando sonhos e transformando a vida de quem vai trabalhar por ali”, disse o prefeito.

