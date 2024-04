Gigantinho e Amador Feminino seguem com inscrições abertas até 10 de maio

As inscrições para a 1ª edição do Gigantinho Feminino e do Amador Feminino, competições promovidas pela Secretaria de Esportes de Americana, seguem abertas até o dia 10 de maio. Novidades da temporada, os torneios de futebol feminino agora fazem parte do calendário de campeonatos municipais.

As interessadas em participar devem comparecer à sede da secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. As inscrições são para as categorias sub-14 (Gigantinho) e adulto (Amador).

“Os campeonatos de futebol feminino sempre foram muito solicitados pelas atletas da nossa cidade e nesta temporada tivemos a grande felicidade de poder atender este pedido. Esperamos que os torneios sirvam como incentivo para que cada vez mais mulheres pratiquem a modalidade. Convidamos todas a participarem dessa novidade”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Esportes: (19) 3406-6111.

