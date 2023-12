Fátima Bernardes fecha parceria com Tiktok

Veterana jornalista da TVGlobo, ela fez um vídeo falando que vai apresentar o Tiktok News. A intenção, diz ela, é apresentar novidades da rede social que mais cresce hoje no Brasil e no mundo.

Ela diz que este é o ‘meu novo jornal, o Tiktok News’. E vai em uma linha de proteção de ferramentas de segurança para crianças.

Em 1 de dezembro de 2011, a TV Globo anunciou em uma coletiva de imprensa mudanças na apresentação do Jornal Nacional. Após quase 14 anos, Fátima Bernardes deixou a bancada do telejornal em 5 de dezembro de 2011 para assumir um programa próprio. Quem entrou no Jornal Nacional para dividir a apresentação com William Bonner foi Patrícia Poeta que estava há cinco anos no Fantástico.

No carnaval de 2014, Fátima voltou a narrar os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, ao lado de Luís Roberto, substituindo a também jornalista Glenda Kozlowski. Em 2014, atuou pela primeira vez fazendo uma participação especial da telenovela Geração Brasil, e estrelou pela primeira vez um anúncio comercial na televisão, para a Seara, em um contrato de R$ 5 milhões.

Musa do Carnaval na preparação física e fantasia: “a menor de SP”

Carolina Arjonas, photo model e influencer de 28 anos, promete muita ousadia, atitude e cores na sua estreia no Carnaval de São Paulo. Ela desfilará como Musa da Camisa Verde e Branco, escola de samba do grupo especial.

Disposta a causar na avenida, a loira estrelou um ensaio pré-Carnaval, exibiu o shape definidíssimo, e garantiu que não vai encarar nenhuma preparação física radical para o grande dia. Ao lado de Gracyanne Barbosa, que é rainha de bateria, ela promete uma estreia ousada.

“O desenho da fantasia ficou pronto hoje, ficou incrível. Agora o ateliê vai começar a produzir tudo. É bem colorida, luxuosa e tem muito brilho. São milhares de cristais. Venho para causar”, avisa. “Pedi para ser menor, é uma fantasia mínima mesmo. Não malho tanto para vir tão coberta, né?”, diz rindo.

Ainda para a estreia, Carolina procurou uma coach para fazer aulas de samba. Tudo para melhorar sua performance na avenida e ganhar ainda mais fôlego. “Sei sambar, mas tem aquela coisa de mexer as mãos, de postura, de interagir com o público, de fazer um espetáculo, que preciso aprender melhor”, conta a musa, que sabe da responsabilidade que o cargo traz.

Aliás, mais do que causar com uma fantasia ousada e uma performance diferente e única, a nova musa da Camisa quer mesmo espalhar alegria e sorrisos na avenida, além de ajudar a escola a conquistar o título.

“Não é só sambar e sensualizar ali. Tem que ajudar na evolução do desfile, na harmonia, nos espaços entre os carros alegóricos. E, claro, se preparar fisicamente para aguentar o desfile. É um desafio e tanto. Exige preparação de verdade”.

Adepta de uma rotina saudável, Carolina vai intensificar seus treinos e seu projeto verão. Ela já leva uma vida equilibrada e tem um dia a dia bem corrido. Além disso, aposta em procedimentos estéticos para manter as curvas. Não à toa, ostenta medidas perfeitas: 70kg, 113cm de bumbum e 66cm de cintura.

“Vai ser uma preparação sem sacrifícios. Já faço dieta e amo treinar na academia. Até fevereiro será um ajuste fino. É a realização de um sonho, então quero chegar impecável na avenida, representar minha escola e lutar pela vitória. Vai ser uma estreia linda”, garante.

Fotos: Wellington Moura / Edu Graboski / Divulgação

