Morreu esta terça-feira a pastora Suely Prado Torrezan,

da igreja Assembleia Madureira Campo de Machadinho em Americana.

Ela teve um câncer de cérebro descoberto recentemente e o tempo para o tratamento ficou muito escasso. Era esposa do também pastor Gerson Elias Torrezan.

A pastora tinha 62 anos e também deixa filhos.

A igreja administrada pela família Torrezan tem hoje cerca de 10 unidades em Americana.

O NM externa o luto a familiares, amigos e a comunidade.

