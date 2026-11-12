Se tem algo que pode alavancar Vanderlei Macris é o fator Cauê, que ainda não é muito observado pelo meio político de Americana. O ex-presidente da Alesp é visto como alguém fora da política local ou mesmo da política como um todo.

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Mas Cauê acertou muito em sua trajetória política entre 2008 e 2020, tendo se afastado das disputas eleitorais em 2022 junto com João Doria (eram ambos PSDB). Mas hoje Cauê e seu pai podem enxergar um cenário em Americana mais …..

Fator Cauê e time

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