Prefeitura realiza itinerário do Roteiro Afro no Dia da Consciência Negra

Prefeitura realiza itinerário inaugural do Roteiro Afro no Dia da Consciência Negra

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realiza em 20 de novembro (sexta-feira), Dia da Consciência Negra, o itinerário inaugural do projeto Roteiro Afro, que propõe um percurso educativo e reflexivo por espaços urbanos e rurais do município. A atividade, das 9h às 13h, é voltada a estudantes e à população em geral, com 40 vagas disponíveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/b4yC9BRwAZheowBc9.

A iniciativa integra a campanha da Consciência Negra e é desenvolvida pela SASDH, em parceria com a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) e a União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO).

O projeto busca ampliar a compreensão da história local, tradicionalmente centrada na imigração europeia e estadunidense, por meio do resgate da memória, da resistência e do legado da população negra desde o século 18, durante o período da escravidão.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do projeto para o reconhecimento da história e da cultura da população negra. “A iniciativa busca inserir na história oficial da cidade a história do povo negro, como parte essencial da representação da simbologia e da sua ancestralidade. É um projeto importante para ampliar o conhecimento e que irá contribuir para o aprendizado das futuras gerações”, afirmou.

O percurso inclui locais como a Estação Cultura, os bairros Conserva e Carioba e o Casarão do Salto Grande, entre outros pontos de referência da história de Americana.

Roteiro inaugural

O trajeto começa na antiga Estação Ferroviária de Americana, atual Estação Cultura, inaugurada em 1875, onde a proposta do projeto destaca a participação ativa da população negra na construção dos trilhos. O local também será abordado a partir de sua dimensão espiritual, relacionada às religiões de matriz africana.

No bairro Conserva, o roteiro resgata a memória do antigo clube dançante “Risca Faca”, espaço exclusivo para a comunidade negra em um contexto de segregação após a abolição. Localizado na Rua Anhanguera, o clube funcionou nas décadas de 1960 e 1970 como espaço de lazer e convivência. Atualmente, resta apenas o terreno onde estava instalado.

Em Carioba, o percurso passa pelo Caminho dos Bambuzais, cujos relatos históricos apontam o plantio feito por negros recém-libertos. O bambu é apresentado como símbolo de resiliência e flexibilidade espiritual, representando a capacidade dos povos em diáspora de se adaptar e preservar suas origens.

Outro ponto do itinerário é o Casarão do Salto Grande, edificação com mais de 200 anos, construída em taipa de pilão por pessoas escravizadas e tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT).

O último ponto do roteiro resgata a trajetória da Associação Beneficente e Cultural “Lúcio Gabriel”, criada em 1969 para combater a discriminação racial, valorizar a cultura negra e promover atividades comunitárias, como a Semana Afro-Brasileira. A associação encerrou suas atividades após conflitos internos e a venda do terreno que havia sido doado para a construção de sua sede.

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