Campanha "Doe um brinquedo, ganhe um sorriso" alegra crianças no Natal

Campanha “Doe um brinquedo, ganhe um sorriso” alegra crianças neste Natal
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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Guarda Civil Municipal, lançou oficialmente nesta terça-feira (10) a tradicional campanha “Doe um brinquedo, ganhe um sorriso”. Esta é a 14º edição e neste ano a campanha conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade e da loja Capitão Brinquedos.
“Os pontos de arrecadação aumentaram neste ano com a expectativa de que a arrecadação seja maior e crianças de mais regiões da cidade possam ser beneficiadas. Estamos muito felizes com essa união de forças e temos certeza que mais crianças serão presenteadas com muito carinho no dia de Natal”, disse a subcomandante da Guarda e coordenadora da campanha, Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues.
A população pode doar brinquedos novos e em bom estado de uso até o dia 10 de dezembro em um dos 20 pontos de arrecadação. Na sede da Guarda Municipal, a doação pode ser realizada a qualquer hora, já que o funcionamento é 24 horas.
Após essa data, a Guarda Municipal recolhe as doações, embala para presente e organiza a entrega, que será realizada na manhã de Natal, dia 25 de dezembro.
As viaturas, junto com o tradicional Papai Noel azul da Guarda Municipal e voluntários, percorrem a cidade, levando alegria, carinho e solidariedade para as crianças. A campanha é realizada desde 2013.
Os bairros contemplados nos anos anteriores são: Jardim Pérola, Sartori, Jardim Europa IV, Cruzeiro do Sul, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim Santa Fé, Parque do Lago, Conjunto dos Trabalhadores, Conjunto Roberto Romano e Jardim São Fernando, dentre outros.
A campanha
A campanha 2026 traz Sara Justino Fernandes, de 6 anos de idade, como protagonista. Ela é filha do guarda civil Fausto Cesar Fernandes e de Joselaine da Silva Justino Fernandes, professora. Sara estuda na Emefei “Iraides Ferreira Lourenço”, é irmã do Samuel e da Sabrina e gosta de desenhar. Ela sorri para transmitir a alegria da boa ação de doar e também de receber um brinquedo neste Natal.
Confira os pontos de arrecadação:
Câmara Municipal
Rodovia Luiz Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida
Cartão de Todos e Clínica Amor Saúde
Rua Joaquim Oliveira, 601, Centro
Rua Duque de Caxias, 249, Centro
Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo
Rua Mococa, Jardim das Laranjeiras
Centro Educacional Integral Sementinha
Rua Profª. Teresinha A Campos, 230, Vila Boldrin
Colégio Ideal
Avenida Tiradentes, 11, Centro
Colégio Pilares
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Loteamento Colina
Condomínio Jardins de Versailles
Rua Ana de Campos Machado, 255, Terras de Santa Bárbara
Condomínio Residencial Firenze
Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze
DAE (Departamento de Água e Esgoto)
Rua José Bonifácio, 400, Centro
Escola Toca do Coelho
Avenida Monte Castelo, 706, Centro
Esporte Clube Barbarense
Avenida Monte Castelo, 850, Centro
Faculdade Anhanguera
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1.450, Distrito Industrial
Faculdade Hermínio Ometto (FHO)
Estrada Municipal Cândido Antônio Zanata, 520, Glebas Califórnia
Loja Capitão Brinquedos
Rua Santa Bárbara, 840, Centro
Maple Bear Canadian School
Rua do Ósmio, 1.517, Mollon
Paço Municipal – Prefeitura
Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera
Posto Graal Sul
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 125, pista sul
Praça Central – Coronel Luiz Alves (guarita da GCM)
Centro
Sesetran – Guarda Municipal (24 horas)
Rua Curitiba, 259, Jardim Esmeralda
TUSB
Rua Emboabas, 372, Centro
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