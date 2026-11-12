Campanha "Doe um brinquedo, ganhe um sorriso" alegra crianças no Natal

Campanha “Doe um brinquedo, ganhe um sorriso” alegra crianças neste Natal

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Guarda Civil Municipal, lançou oficialmente nesta terça-feira (10) a tradicional campanha “Doe um brinquedo, ganhe um sorriso”. Esta é a 14º edição e neste ano a campanha conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade e da loja Capitão Brinquedos.

“Os pontos de arrecadação aumentaram neste ano com a expectativa de que a arrecadação seja maior e crianças de mais regiões da cidade possam ser beneficiadas. Estamos muito felizes com essa união de forças e temos certeza que mais crianças serão presenteadas com muito carinho no dia de Natal”, disse a subcomandante da Guarda e coordenadora da campanha, Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues.

A população pode doar brinquedos novos e em bom estado de uso até o dia 10 de dezembro em um dos 20 pontos de arrecadação. Na sede da Guarda Municipal, a doação pode ser realizada a qualquer hora, já que o funcionamento é 24 horas.

Após essa data, a Guarda Municipal recolhe as doações, embala para presente e organiza a entrega, que será realizada na manhã de Natal, dia 25 de dezembro.

As viaturas, junto com o tradicional Papai Noel azul da Guarda Municipal e voluntários, percorrem a cidade, levando alegria, carinho e solidariedade para as crianças. A campanha é realizada desde 2013.

Os bairros contemplados nos anos anteriores são: Jardim Pérola, Sartori, Jardim Europa IV, Cruzeiro do Sul, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim Santa Fé, Parque do Lago, Conjunto dos Trabalhadores, Conjunto Roberto Romano e Jardim São Fernando, dentre outros.

A campanha

A campanha 2026 traz Sara Justino Fernandes, de 6 anos de idade, como protagonista. Ela é filha do guarda civil Fausto Cesar Fernandes e de Joselaine da Silva Justino Fernandes, professora. Sara estuda na Emefei “Iraides Ferreira Lourenço”, é irmã do Samuel e da Sabrina e gosta de desenhar. Ela sorri para transmitir a alegria da boa ação de doar e também de receber um brinquedo neste Natal.

Confira os pontos de arrecadação:

Câmara Municipal

Rodovia Luiz Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Cartão de Todos e Clínica Amor Saúde

Rua Joaquim Oliveira, 601, Centro

Rua Duque de Caxias, 249, Centro

Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo

Rua Mococa, Jardim das Laranjeiras

Centro Educacional Integral Sementinha

Rua Profª. Teresinha A Campos, 230, Vila Boldrin

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Loteamento Colina

Condomínio Jardins de Versailles

Rua Ana de Campos Machado, 255, Terras de Santa Bárbara

Condomínio Residencial Firenze

Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Escola Toca do Coelho

Avenida Monte Castelo, 706, Centro

Esporte Clube Barbarense

Avenida Monte Castelo, 850, Centro

Faculdade Anhanguera

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1.450, Distrito Industrial

Faculdade Hermínio Ometto (FHO)

Estrada Municipal Cândido Antônio Zanata, 520, Glebas Califórnia

Loja Capitão Brinquedos

Rua Santa Bárbara, 840, Centro

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1.517, Mollon

Paço Municipal – Prefeitura

Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera

Posto Graal Sul

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 125, pista sul

Praça Central – Coronel Luiz Alves (guarita da GCM)

Centro

Sesetran – Guarda Municipal (24 horas)

Rua Curitiba, 259, Jardim Esmeralda

TUSB

Rua Emboabas, 372, Centro

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