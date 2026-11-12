UPA São José reduz tempo de evacuação em simulado e reforça protocolos de segurança

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A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Carlos Gomes Ramos (São José), em Americana, realizou, na última semana, um simulado de abandono de área com a participação de colaboradores e integrantes da Brigada de Incêndio da unidade. O exercício envolveu toda a estrutura da UPA, incluindo pacientes e acompanhantes que estavam no local no momento da atividade.

O abandono foi concluído em 1 minuto e 39 segundos, tempo 17 segundos menor que o registrado na atividade do ano passado, quando a evacuação foi realizada em 1 minuto e 56 segundos. A ação também contou com aumento no número de brigadistas participantes, que passou de 20, em 2025, para 30, neste ano.

O simulado é realizado periodicamente e tem como objetivos avaliar os procedimentos de emergência, preparar os profissionais para situações de risco, orientar os colaboradores sobre como agir nessas circunstâncias e verificar a eficiência das rotas de fuga e dos pontos de encontro estabelecidos.

Por abranger toda a unidade, o exercício permite avaliar os procedimentos de abandono de forma integrada, considerando os diferentes setores e a atuação das equipes. A atividade atende às normas de segurança e às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, contribuindo para o aprimoramento dos protocolos e para o fortalecimento da cultura de prevenção.

O acionamento do simulador de alarme de incêndio marcou o início da atividade. A partir daí, os integrantes da Brigada de Incêndio, devidamente identificados e preparados para atuar em situações de emergência, orientaram colaboradores, pacientes e acompanhantes durante a evacuação das áreas até o ponto de encontro seguro. O tempo de evacuação foi registrado para avaliar o desempenho das equipes e acompanhar a evolução dos resultados em relação ao exercício anterior.

Para o técnico de segurança do trabalho Victor Hugo Kremer, que conduziu a atividade, a redução no tempo de abandono da área, aliada ao aumento no número de brigadistas, demonstra a importância do treinamento contínuo e do envolvimento dos profissionais nos procedimentos de segurança.

“A preparação faz toda a diferença em uma situação de emergência. Conseguimos reduzir o tempo de evacuação em relação ao ano passado e ampliar a participação dos brigadistas, o que fortalece nossa capacidade de resposta. Esses exercícios são fundamentais para que todos conheçam os procedimentos, saibam como agir e consigam deixar a área de maneira organizada e segura”, destacou.

A coordenadora da UPA São José, Janine Teles, ressalta que os simulados também contribuem para conscientizar as equipes sobre a responsabilidade coletiva na segurança do ambiente de trabalho e na proteção de todos que circulam pela unidade.

“Em uma unidade de urgência e emergência, estar preparado para situações de risco é fundamental. Os simulados permitem que os profissionais conheçam os fluxos de saída, compreendam a importância de seguir as orientações da Brigada de Incêndio e estejam mais seguros para agir diante de uma eventual necessidade. É um trabalho que envolve toda a equipe e reforça nosso compromisso com a segurança de colaboradores, pacientes e acompanhantes”, pontuou.

A UPA Dr. Carlos Gomes Ramos é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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