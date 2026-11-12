Um homem que roubou um medidor de energia foi detido pela Gama na madrugada. A Guarda Municipal de Americana recuperou, na madrugada desta quinta-feira (12), um medidor de energia furtado de um estabelecimento comercial localizado na Rua José Ferreira Aranha, região central da cidade.

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A ocorrência foi registrada por volta da 0h40, quando uma equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), durante patrulhamento pela Avenida Abdo Najar, abordou um homem que estava em posse de um medidor de energia.

Questionado pelos agentes, o indivíduo confessou ter retirado o equipamento de um estabelecimento comercial e indicou o endereço onde ocorreu o furto. No local, o proprietário foi contatado e reconheceu o medidor como sendo de sua propriedade.

Mais gente roubou o local

Segundo o responsável pelo comércio, o estabelecimento já havia sido alvo de furtos em outras ocasiões.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial para apresentação da ocorrência. Durante o atendimento, relatou ter sofrido uma pancada na região das costelas dias antes, sendo encaminhado à UPA do bairro Zanaga para avaliação médica.

Após os procedimentos, a autoridade policial determinou que o indivíduo fosse ouvido e liberado.

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