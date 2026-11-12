Será que Vem dobradinha? Os vereadores Paulo Monaro e Carlos Fontes participaram, nesta quinta-feira (12), da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Hospital Metropolitano de Campinas, no Parque Itália.

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O futuro hospital, que engloba investimentos de R$ 436 milhões, contará com 400 leitos de internação, sendo 262 leitos, 60 de UTI, 20 de hospital dia e 24 de observação de pronto-atendimento e terá oito salas cirúrgicas e 20 consultórios.

O evento contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de prefeitos, vereadores e outras autoridades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e os parlamentares barbarenses, inclusive, aproveitaram a ocasião para solicitar apoio na recuperação dos estragos causados pelo temporal do último sábado (07).

Ao vereador Luiz Rossini, presidente do Parlamento Metropolitano da RMC, foi entregue ofício solicitando apoio institucional junto ao Governo do Estado para auxiliar Santa Bárbara d’Oeste na recuperação dos danos provocados pelas chuvas intensas e pelos fortes ventos na infraestrutura urbana e nos equipamentos públicos.

No documento, os vereadores pedem que o Parlamento Metropolitano interceda junto ao Governo de São Paulo, buscando atenção especial e apoio dos órgãos estaduais, especialmente da Defesa Civil, para contribuir com os trabalhos de recuperação e atendimento às necessidades da população barbarense.

Dobradinha1

Para Fontes, a participação no evento desta manhã reforça a importância da articulação regional e do diálogo com representantes do Governo Estadual na busca por recursos e providências que possam beneficiar Santa Bárbara d’Oeste, uma vez que, segundo eles, a construção do Hospital Regional representa uma conquista histórica para a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para os pacientes que aguardam cirurgias, exames e tratamentos especializados.

“Hoje é um dia muito importante para a saúde pública da nossa região. Parabenizamos o governador Tarcísio eo secretário Eleuses Paiva e reconhecemos o trabalho persistente do Parlamento da RMC que também lutou por essa conquista. Quando existe união e compromisso com a saúde, quem ganha é a população”, disse Fontes.

Vem dobradinha

Monaro também destacou a relevância da construção do novo hospital e da parceria entre o Estado e as lideranças municipais para ampliar a assistência médica à população.

“A construção desse hospital representa esperança para milhares de pessoas que precisam de atendimento médico especializado e Santa Bárbara d’Oeste também será beneficiada com essa nova estrutura. Precisamos reconhecer o investimento do governador Tarcísio e o empenho de todas as lideranças que trabalharam para tornar esse projeto realidade. A saúde deve estar sempre acima das diferenças políticas, afinal, estamos falando de cuidar de pessoas, de famílias e de salvar vidas”, afirmou Monaro.

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