MAC Americana recebe inscrições para oficina de direção de arte

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Estão abertas as inscrições para a Oficina Pontos MIS “Um Estudo da Direção de Arte a partir da Estética de Tim Burton”, marcada para quinta-feira (19), às 18h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana. São 20 vagas e a classificação indicativa é de 15 anos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 e por e-mail [email protected]. A participação é gratuita.

A oficina traz um estudo sobre a estética e direção de arte nas produções dirigidas por Tim Burton e a influência do expressionismo alemão em suas obras, a partir da análise de filmes como “Vincent” (1982), “Beetlejuice – Os Fantasmas se Divertem” (1988), “Edward mãos de Tesoura” (1990), “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” (1999), “A Fantástica Fábrica de Chocolates” (2005), “Frankenweenie” (2012) e “Wandinha” (2022).

Os participantes também poderão desenvolver um projeto de conceito artístico para uma cena a partir da estética de Burton.

A oficina será ministrada por Maria Cecília Amaral, figurinista, diretora de arte e artista educadora mestra em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Com formação em moda, cenografia e figurino, é responsável pela concepção artística das produções do coletivo de cinema Transformar e pela coordenação de mostras e festivais. Também leciona cursos de figurino e direção de arte desde 2011 e atuou como diretora de arte e figurinista para diversas companhias, produtoras e escolas, como Raciocinando Filmes, EPTV, Tricotando Palavras e Canções, Cia Abaporu, Núcleo de Teatro Contando Histórias, ENT e Escola de Atores Wolf Maya.

“Analisar a estética das obras de Tim Burton, referência no cinema graças à sua singularidade, com certeza trará grandes contribuições aos participantes da oficina. Oportunidade imperdível para qualificar o olhar sobre direção de arte”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS ocorre em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

O MAC está localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo, em Americana.

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