Uma picape roubada na av Paulista em Americana foi recuperada na Anhanguera esta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana recuperou, no final da manhã desta quinta-feira (12), uma caminhonete Nissan furtada na Avenida Paulista.

Vídeo picape recuperada

Ao perceber o furto, o proprietário acionou a Guarda Municipal e passou a acompanhar o veículo, repassando em tempo real informações sobre o deslocamento do criminoso às equipes.

+ NOTÍCIAS  NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com base nas informações fornecidas pela vítima, os guardas conseguiram localizar e abordar a caminhonete na Via Anhanguera, detendo um jovem de 18 anos suspeito de praticar o furto.

picape

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência permanece em andamento para as providências de Polícia Judiciária.

Leia Mais  notícias da cidade e região    