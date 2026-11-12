Uma picape roubada na av Paulista em Americana foi recuperada na Anhanguera esta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana recuperou, no final da manhã desta quinta-feira (12), uma caminhonete Nissan furtada na Avenida Paulista.
Vídeo picape recuperada
Ao perceber o furto, o proprietário acionou a Guarda Municipal e passou a acompanhar o veículo, repassando em tempo real informações sobre o deslocamento do criminoso às equipes.
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Com base nas informações fornecidas pela vítima, os guardas conseguiram localizar e abordar a caminhonete na Via Anhanguera, detendo um jovem de 18 anos suspeito de praticar o furto.
O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência permanece em andamento para as providências de Polícia Judiciária.
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