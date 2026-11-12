Americana recebe prêmio pela eliminação da transmissão vertical do HIV

Americana recebe prêmio estadual pela eliminação da transmissão vertical do HIV

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O município de Americana recebeu, nesta terça-feira (10), o Prêmio Luiza Matida, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo para municípios que se destacam no combate e na eliminação da transmissão vertical (da mãe para o bebê) do HIV e da sífilis congênita. A cerimônia de entrega da 7ª edição do prêmio foi realizada em São Paulo e contou com a presença da coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito, e da interlocutora das ISTs na Vigilância Epidemiológica, Nanci Centamori.

A iniciativa, promovida pelo Centro de Referência e Treinamento IST/Aids-SP por meio do Programa Estadual de IST/Aids-SP, reconhece municípios pelo alcance de indicadores que contribuem para a eliminação da transmissão vertical do HIV, pelo compromisso com a saúde materno-infantil e pela qualidade da assistência prestada à população.

A premiação homenageia a médica pediatra e sanitarista Luiza Harunari Matida, falecida em 2014, referência na saúde pública paulista, que dedicou parte de sua trajetória à elaboração de políticas e ações de enfrentamento à sífilis e às ISTs.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito, destaca que o prêmio é resultado do compromisso, da dedicação e do trabalho integrado de todos os profissionais envolvidos no processo. “É uma conquista construída diariamente pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, do Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Atenção Primária, das maternidades, dos laboratórios e de outros serviços da rede municipal. Receber esse prêmio reforça que estamos no caminho certo e evidencia a importância de um trabalho contínuo de prevenção, diagnóstico, acompanhamento e cuidado. É uma conquista de todos que fazem a saúde pública de Americana acontecer e que contribuem diariamente para proteger a saúde das mães e dos bebês”, afirmou.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, ressalta a relevância do reconhecimento e o trabalho desenvolvido pela rede municipal. “Esse prêmio demonstra a importância de investir em políticas públicas de saúde que priorizem a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado. A eliminação da transmissão vertical do HIV é um avanço muito significativo para a saúde materno-infantil e reflete o trabalho permanente dos nossos profissionais, que atuam de forma integrada para garantir uma assistência de qualidade. Parabenizo todas as equipes envolvidas por essa conquista, que representa um resultado excelente para a saúde de Americana e para a população”, comentou.

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