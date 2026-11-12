Espetáculo “O Casaco Encantado” chega ao CEU das Artes na sexta-feira (13)

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A Turma de Teatro Infantil do NAC & LDD realiza nesta sexta-feira (13), no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste, o espetáculo “O Casaco Encantado”. O evento está marcado para as 18 horas, com entrada gratuita.

A peça é uma livre adaptação do clássico infantil de Lucia Benedetti. Será um exercício cênico com jogos e improvisos, que promete arrancar risadas e estimular a imaginação. O público poderá se encantar com uma história divertida, repleta de encontros, desencontros e mistérios.

Serviço

Espetáculo “O Casaco Encantado”

13 de novembro (sexta-feira)

Horário: 18 horas

Local: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Entrada gratuita

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