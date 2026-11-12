O 19º BPM/I, por meio da 2ª Companhia PM, realizou uma operação em Santa Bárbara d’Oeste, a partir de levantamentos de inteligência e investigações desenvolvidas em conjunto com a Polícia Civil, que identificaram pontos relacionados ao tráfico de drogas e outras situações de interesse à segurança pública.

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A ação teve como objetivo cumprir Mandados de Busca e Apreensão, localizar e retirar de circulação drogas, armas, munições e materiais utilizados no tráfico, além de identificar e prender envolvidos em atividades criminosas e contribuir para a preservação da ordem pública.

A operação contou com a participação integrada da Polícia Militar, por meio do 19º BPM/I, com apoio da Força Tática, ROCAM, Canil do BAEP e do Batalhão de Aviação da Polícia Militar (BAvPM), com a aeronave Águia, além da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e equipes da Assistência Social da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Durante a operação da PM, foram realizadas 35 abordagens pessoais e apreendidos:

01 pistola calibre .380,

04 munições calibre .380,

02 espingardas de pressão,

08 simulacros de armas de fogo,

44 facas, 02 facões, 05 tesouras, 02 alicates, 01 estilete,

09 aparelhos celulares,

02 notebooks,

03 rádios comunicadores,

04 rolos de embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e R$ 60,00 em espécie.

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