Prefeitura avança com a revitalização da Praça da Bíblia

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A Prefeitura de Americana avança com as obras de revitalização da Praça da Bíblia. O espaço, localizado no cruzamento das avenidas da Saudade e Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Santana, recebe diversas melhorias estruturais e a construção de um monumento em valorização ao referencial cultural da Bíblia.

No momento, a estrutura de ferro onde ficarão as esculturas está sendo preenchida com concreto. Além disso, já foram iniciados os trabalhos de construção de rampas de acesso e a instalação de piso de pedras portuguesas. As obras incluirão ainda plantio de grama nos canteiros, entre outras benfeitorias.

A equipe técnica da Prefeitura elaborou projetos complementares, como o levantamento topográfico, a estrutura de sustentação do monumento artístico, o projeto de iluminação da praça e do monumento, além do design dos canteiros.

O valor total da obra está estimado em R$ 647.092,65. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil da deputada estadual Marta Costa, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. A contrapartida da Prefeitura, somada aos rendimentos, será de R$ 147 mil, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerido pela Secretaria de Planejamento (Seplan).

A estrutura do monumento foi idealizada pelo arquiteto e urbanista americanense André Americano, que fez a doação do projeto à Prefeitura. A obra artístico-cultural homenageia a Bíblia, valorizando esse referencial religioso e cultural. Também tem o propósito de fortalecer a memória coletiva, reconhecer a diversidade religiosa e promover espaços urbanos mais inclusivos e acolhedores.

A elaboração do processo documental, o acompanhamento e a interlocução entre os governos municipal e estadual para a revitalização da Praça da Bíblia foram realizados pela Secretaria de Gestão de Convênios.

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