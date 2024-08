Faturamento com Delivery: A importância da eficiência na entrega

No competitivo mercado de delivery, a eficiência na entrega não é apenas um diferencial, é uma necessidade estratégica.

Com o crescimento explosivo do setor e a crescente demanda por serviços rápidos e confiáveis, as empresas que dominam a arte da entrega eficaz se destacam não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela agilidade e precisão no serviço.

A capacidade de entregar pedidos de forma rápida e consistente pode transformar a rentabilidade de uma operação, impactando diretamente no faturamento e na fidelização dos clientes. Exemplo disso é a Pizza Now, que faturou 18 milhões em 2023 e tem previsão do dobro para este ano. Um de seus diferenciais está justamente na eficiência na entrega e a gestão impecável de pedidos, destacando-se pela qualidade de seus produtos e velocidade de entrega, criando uma experiência excepcional para os clientes.

A implementação de sistemas de gestão robustos e plataformas de delivery eficientes tem sido crucial para seu crescimento e sucesso contínuo. Para garantir a eficiência na gestão de pedidos e melhorar a experiência do cliente, a rede utiliza um aplicativo próprio de delivery e mantém uma parceria estratégica com o iFood, onde todas as lojas conquistaram a nota máxima. “Nosso objetivo é sempre prezar pela eficiência. A pizza chega saborosa e quentinha ao cliente, mantendo todos os padrões de qualidade que promovemos”, afirma Jobson Ferreira, diretor operacional da rede.

Outro componente essencial para o sucesso da operação é o Saipos, um sistema completo de gestão de pedidos. Ele controla o financeiro e o estoque, além de garantir um preparo eficiente dos pedidos, gerenciando todo o fluxo interno para evitar atrasos. “Com o Saipos, é possível acompanhar tudo remotamente em tempo real, o que permite aos franqueados manterem um alto nível de controle e eficiência nas operações diárias”, destaca Jobson.

O sucesso da Pizza Now é um exemplo claro de como a eficiência na entrega e a tecnologia de ponta podem impulsionar o crescimento e a lucratividade no setor de delivery. Para investidores e franqueados, a Pizza Now representa uma oportunidade única de se destacar em um mercado competitivo com uma operação bem gerida e altamente rentável.

Raio-X

Investimento: R$350 mil

+ Capital de giro: R$ 80 mil

Composição do investimento total: R$430 mil

Área mínima exigida: 90 a 120 metros

Número de funcionários: 7

Faturamento médio mensal por unidade (estimado): R$ 180 a 200 mil

Lucro líquido médio mensal por unidade (percentual ou valores): 14% a 16%

Royalties: 7%

Fundo de publicidade: incluso nos royalties

Prazo de retorno: 20 meses

Prazo do contrato: 5 anos

Delivery

Sobre a Pizza Now

Fundada em 2017, a Pizza Now inova com seu suporte diferenciado ao franqueado, entrega rápida e pizzas de alta qualidade. Com um modelo de negócio eficiente e de fácil operação, a rede expandiu rapidamente, oferecendo um modelo de franquia atraente para empreendedores.

