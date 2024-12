Feijão: o superalimento que ajuda a reduzir o colesterol

O feijão, um dos alimentos mais tradicionais e populares do Brasil, é mais do que um acompanhamento saboroso para o arroz. Esse grão versátil, presente nas mesas de milhões de brasileiros, é também um poderoso aliado na saúde cardiovascular, sendo capaz de ajudar na redução do colesterol e na proteção do coração. Quem explica é a engenheira de alimentos da Combrasil, Ana Rachel Bernardes, que destaca os benefícios nutricionais desse superalimento.

“O feijão é rico em fibras solúveis, que são fundamentais para a redução do colesterol ruim (LDL) no organismo”, afirma Ana Rachel. Essas fibras se ligam às partículas de colesterol no intestino, ajudando a eliminá-las antes que sejam absorvidas pelo corpo. “Ao reduzir os níveis de colesterol LDL, o feijão contribui diretamente para a saúde das artérias, diminuindo o risco de aterosclerose e doenças cardiovasculares”, completa a engenheira de alimentos.

Além das fibras, o feijão é uma excelente fonte de antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres e reduzem a inflamação no organismo. Segundo Ana Rachel, esses antioxidantes também desempenham um papel importante na proteção do coração, pois ajudam a prevenir o acúmulo de placas nas artérias, que podem levar a problemas como hipertensão e infarto. “O consumo regular de feijão pode realmente fazer a diferença na prevenção de doenças cardíacas a longo prazo”, reforça.



Outro destaque nutricional do feijão é o seu teor de potássio, mineral que auxilia no controle da pressão arterial. “Muitas pessoas não sabem, mas o potássio presente no feijão ajuda a neutralizar os efeitos do sódio no organismo, reduzindo a pressão arterial e beneficiando a circulação sanguínea”, explica Ana Rachel.

Incluir na dieta diária é fácil e versátil, sendo possível combiná-lo em pratos variados que vão além do tradicional feijão com arroz. “Você pode utilizá-lo em saladas, sopas, ensopados e até em pastas e patês. As possibilidades são muitas, e todas elas trazem os benefícios desse alimento tão rico e acessível”, sugere Ana Rachel.

Para aproveitar ao máximo as qualidades nutricionais, a engenheira da Combrasil recomenda um preparo adequado: “Deixe o feijão de molho por algumas horas antes de cozinhar, isso ajuda a eliminar substâncias que podem causar desconforto intestinal e melhora a digestibilidade do grão”, finaliza.

Este é um alimento completo, fácil de incluir na rotina e, segundo Ana Rachel Bernardes, um verdadeiro “superalimento” ao alcance de todos. Um hábito simples e saboroso que faz bem ao paladar e ao coração.

