A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira (16/10) a Feira das Ciências, envolvendo as 25 escolas da rede municipal de ensino. As exposições contam com atividades que valorizam o conhecimento, a criatividade e o protagonismo dos estudantes.

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Cada unidade escolar terá liberdade para escolher o tema que será trabalhado durante a feira. Dessa forma, as 25 escolas apresentarão propostas diferentes, com exposições organizadas em torno dos assuntos selecionados pelas próprias equipes escolares.

A iniciativa busca estimular a curiosidade, o pensamento crítico e o interesse dos alunos pela ciência, tecnologia e inovação, permitindo que os conhecimentos adquiridos em sala de aula sejam explorados de maneira prática, criativa e interativa.

Instituída pela Lei Municipal nº 3.792, de 15 de agosto de 2024, de autoria do vereador Professor Antonio, a Feira das Ciências integra o calendário oficial de Nova Odessa. A legislação prevê a realização de exposições de projetos científicos, palestras, oficinas, demonstrações, experimentos e atividades educativas.

Além de incentivar a pesquisa e a descoberta, o evento valoriza o trabalho desenvolvido pelos professores e equipes pedagógicas, que acompanham os estudantes na construção do conhecimento e na elaboração das atividades.

Para a Secretaria Municipal de Educação, a Feira das Ciências representa uma oportunidade de ampliar as experiências de aprendizagem, estimular a participação dos alunos e demonstrar como a ciência está presente em diferentes situações do cotidiano.

“A Feira das Ciências é uma oportunidade de estimular a curiosidade

a criatividade e o interesse dos nossos alunos pelo conhecimento, permitindo que professores e estudantes desenvolvessem diferentes propostas e experiências. Mais do que apresentar trabalhos, queremos incentivar nossas crianças a pesquisar, questionar e descobrir. É assim que fortalecemos o aprendizado e mostramos que a ciência faz parte do nosso dia a dia”, destacou o secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Garcia.

As exposições serão realizadas nas próprias unidades escolares, proporcionando aos estudantes o contato com diferentes temas e experiências científicas.