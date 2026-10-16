Um vídeo da advogada americanense Maria Galhani bombou esta semana no instagram. Na postagem, ela alerta que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estaria mudando locais de votação para o segundo turno e pede que o eleitor confira no e-título se houve mudança. O vídeo bateu mais de 1,3 milhão de visualizações em menos de dois dias.

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Militante do PSol e surpresa na eleição de 2024 com mais de 1,1 mil votos, Galhani disse ao NM que foi ‘assustador’ o impacto da peça no instagram.

Além do vídeo-

MGalhani tem atuado com força neste segundo turno nas ‘brigadas pelo voto’ em pontos de fluxo em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Ela disse estar confiante na virada do presidente Lula neste segundo turno.