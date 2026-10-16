O Brasil deve voltar a ser a 8ª maior economia do mundo em 2027, ultrapassando a Itália e a Rússia, segundo o relatório do FMI (Fundo Monetário Internacional) atualizado agora em outubro de 2026. O Produto Interno Bruto (PIB) nominal do país deve atingir US$ 2,8 trilhões no próximo ano. Para 2026, a expectativa é que o Brasil termine o ano estabilizado na 10ª posição, com um PIB estimado em US$ 2,65 trilhões.

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Projeções de Crescimento e Indicadores (FMI)

Embora o país avance na classificação global devido à valorização do PIB nominal e fatores cambiais, o FMI projeta uma desaceleração da economia real nos próximos anos: