O Brasil deve voltar a ser a 8ª maior economia do mundo em 2027, ultrapassando a Itália e a Rússia, segundo o relatório do FMI (Fundo Monetário Internacional) atualizado agora em outubro de 2026. O Produto Interno Bruto (PIB) nominal do país deve atingir US$ 2,8 trilhões no próximo ano. Para 2026, a expectativa é que o Brasil termine o ano estabilizado na 10ª posição, com um PIB estimado em US$ 2,65 trilhões.
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Projeções de Crescimento e Indicadores (FMI)
Embora o país avance na classificação global devido à valorização do PIB nominal e fatores cambiais, o FMI projeta uma desaceleração da economia real nos próximos anos:
|Indicador Econômico
|2025 (Reg.)
|2026 (Proj.)
|2027 (Proj.)
|Crescimento do PIB Real
|2,3%
|2,2%
|1,9%
|Inflação (Média Anual)
|5,0%
|4,4%
|4,1%
|Taxa de Desemprego
|6,0%
|6,2%
|6,8%
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