Outubro Rosa: ParkCity Sumaré promove ação de conscientização

Outubro Rosa: Shopping ParkCity Sumaré promove ação de conscientização sobre prevenção ao câncer de mama



Leia + sobre saúde

O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, promove nesta sexta-feira e sábado, dias 16 e 17/10, uma ação especial e gratuita de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A iniciativa reforça a programação do Outubro Rosa no empreendimento e leva ao público informações importantes, de maneira leve e criativa.

A Jornada do Movimento, em parceria com o Grupo SonHe – Oncologia e Hematologia -, será realizada das 13h às 17h, ao lado da L´Occitane au Brésil. Os visitantes poderão participar gratuitamente da ação, que contará com o Dado e a Roleta da Prevenção. Por meio de brincadeiras e atividades lúdicas, a proposta é estimular o interesse pelo tema, compartilhar orientações e reforçar a importância dos cuidados com a saúde.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que o objetivo é levar ao público informações e orientações sobre prevenção, diagnóstico, além de incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

Para Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, ações como essa é uma forma de contribuir para a conscientização da comunidade e valorizar iniciativas que promovam saúde e bem-estar. “Ao unir informação e interação, a Jornada do Movimento convida os visitantes a dedicar alguns minutos ao aprendizado e à reflexão sobre um tema que merece atenção durante todo o ano”, comenta.

Também como parte da programação do Outubro Rosa, até o final do mês, a marca do Shopping ParkCity Sumaré, na fachada do empreendimento, estará iluminada em rosa. A iniciativa reforça o compromisso com ações que incentivam o autocuidado e a atenção à saúde.

Serviço:

Jornada do Movimento no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: 16 e 17 de outubro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 13h às 17h

Local: ao lado da L´Occitane au Brésil.

Atividade gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP