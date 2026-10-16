O Campeonato Amador de Sumaré 2026 terá neste domingo uma rodada decisiva para oito equipes que buscam o acesso à 1ª Divisão de 2027. Campo Belo, Montana A1, Galáticos, Torres, União Ipê, CSA, CA Ipiranga e Santa Clara entram em campo na disputa por quatro vagas na principal divisão do futebol amador da cidade.
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Os confrontos serão realizados em dois locais, com partidas às 8h10 e às 10h10. No Centro Esportivo, o Campo Belo enfrenta o Galáticos, enquanto Montana A1 e Torres disputam a segunda partida da manhã.
Já no Campo do Matão, o CSA joga contra o CA Ipiranga, seguido pelo confronto entre Santa Clara e União Ipê.
A rodada é fundamental para as equipes que buscam garantir presença na elite municipal na próxima temporada. Com quatro vagas em disputa, os jogos prometem movimentar os torcedores e definir os rumos da competição.
Confira os confrontos no Amador
Centro Esportivo
• 8h10 — Campo Belo x Galáticos
• 10h10 — Montana A1 x Torres
•
Campo do Matão
• 8h10 — CSA x CA Ipiranga
• 10h10 — Santa Clara x União Ipê
O Campeonato Amador integra o calendário esportivo de Sumaré e reúne equipes e torcedores em torno do futebol local, valorizando o esporte e a participação das comunidades.
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