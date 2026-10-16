O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o serviço de varrição de ruas por garis no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por moradores que relataram preocupação em razão da falta de limpeza em calçadas, sarjetas e outras vias públicas em diversos bairros da cidade, especialmente no bairro Vila Mariana.

Com a palavra, Pastor Miguel

“A adequada manutenção e limpeza das ruas são medidas essenciais para a conservação dos espaços públicos, a qualidade de vida da população, a prevenção do acúmulo de resíduos e a preservação das condições de higiene e segurança das vias”, afirma.

O autor questiona qual é a frequência atualmente estabelecida para a realização da varrição das vias públicas de Americana; quais bairros, ruas e regiões do município são contemplados pelo serviço; e se existe um cronograma oficial para estabelecer a ordem da varrição, além dos parâmetros escolhidos para elaborar o plano.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.