Saúde de Sumaré promove ações durante o Outubro Rosa

Saúde de Sumaré promove ações de prevenção e conscientização durante o Outubro Rosa

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A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré promove, ao longo de outubro, uma série de ações em alusão à campanha Outubro Rosa, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. A programação envolve unidades de saúde e setores da rede municipal, com atividades de orientação, acolhimento e incentivo ao autocuidado.

As ações incluem palestras, rodas de conversa, coleta de exames preventivos, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), solicitação de mamografias, práticas integrativas e atividades voltadas à saúde da mulher. Ao longo do mês, as unidades de saúde também recebem decoração temática e distribuem materiais informativos com orientações sobre prevenção, identificação de sinais de alerta e importância do diagnóstico precoce.

Nesta sexta-feira (9), a Unidade de Saúde da Família (USF) Dall’Orto promoveu um café da manhã especial com o Grupo Lian Gong, além de uma palestra sobre prevenção do câncer de mama. O Centro de Saúde II (CSII) também realizou rodas de conversa com os pacientes da unidade, com orientações sobre a importância da prevenção e do acompanhamento regular para a saúde da mulher.

Na quarta-feira (7), o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) promoveu a ação “Quarta Delas”, com uma roda de conversa sobre prevenção e autocuidado, conduzida com a participação de uma terapeuta ocupacional. Na mesma data, a USF Vasconcellos realizou uma palestra sobre o tema.

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, destaca a importância da campanha para ampliar o acesso à informação e incentivar os cuidados preventivos.

“O Outubro Rosa é uma oportunidade para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Nosso objetivo é aproximar os serviços de saúde das mulheres, ampliar o acesso às orientações e aos exames preventivos e incentivar o cuidado com a própria saúde durante todo o ano”, afirma.

A programação também contempla atendimentos específicos para mulheres, coleta do exame preventivo de Papanicolau, orientações odontológicas e iniciativas para ampliar o acesso aos exames. A Secretaria Municipal de Saúde orienta as mulheres a procurar a unidade de saúde de referência para obter informações sobre os serviços disponíveis e a programação de cada local.

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