O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice Odir Demarchi, participou, na manhã desta sexta-feira (16), de evento promovido pela Secretaria de Educação para celebrar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.

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A agenda também marcou o mês de conscientização Outubro Rosa, focado em cuidados com a saúde, e contou com ginástica laboral seguida de café da manhã para servidores da pasta, com a presença do secretário Vinicius Ghizini e do deputado estadual eleito, Franco Sardelli.

O prefeito agradeceu os resultados obtidos pela Educação Municipal, citando os dois Prêmios Excelência Educacional, concedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, e a conquista do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização (Selo Ouro) por dois anos consecutivos.

Fala Chico

“É uma alegria ver índices positivos na Educação de nossa cidade, isso é resultado da dedicação diária de cada um de vocês em prol de nossas crianças e adolescentes. Parabéns pelo Dia do Professor e obrigado por todo o profissionalismo”, disse Chico.

Odir também agradeceu o funcionalismo municipal. “A Educação é essencial para o desenvolvimento de uma cidade e de um país e só posso registrar minha gratidão pelo trabalho de cada um de vocês”, declarou.

O secretário Vinicius Ghizini detalhou a atividade. “Este café da manhã especial celebra o esforço individual e coletivo dos servidores da Educação de Americana, que sob o comando do prefeito Chico e do vice Odir, tem conquistado índices históricos de qualidade. Seguiremos trabalhando com muito empenho para avançar ainda mais”, projetou.