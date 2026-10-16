O vereador Jean Mizzoni (Agir) foi escolhido como relator da Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento para Prevenção e Enfrentamento das Enchentes na Bacia do Ribeirão Quilombo da Câmara Municipal de Americana. O grupo de trabalho realizou nesta quarta-feira (14) a primeira reunião de trabalho.

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Presidida pelo vereador Gualter Amado (PDT), a comissão – instituída pelo Decreto Legislativo nº 1120/2026 – vai aprofundar os estudos sobre as condições do Ribeirão Quilombo, identificar pontos críticos de alagamentos e inundações e acompanhar alternativas de desassoreamento, recuperação da capacidade hídrica e manejo das águas pluviais, além de articular ações com os municípios e órgãos envolvidos.

Durante a reunião, os integrantes iniciaram o planejamento das atividades, com a definição de prioridades para contatos institucionais, reuniões e visitas técnicas. Também deliberaram sobre a participação de engenheiros e especialistas que têm procurado os vereadores e se colocado à disposição para contribuir com os estudos. A intenção é incorporar o conhecimento técnico desses profissionais às análises e discussões da comissão.

Entre os órgãos e instituições previstos para contato estão as câmaras municipais de Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré; a Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp); a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-ÁGUAS); os Comitês PCJ; o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA); a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e os governos estadual e federal.

Outro encaminhamento previsto no plano de trabalho é a solicitação à prefeitura de Americana de informações técnicas sobre a bacia, incluindo o mapeamento dos pontos críticos de alagamento e inundação, estudos e projetos existentes, obras realizadas ou previstas, medidas de manutenção e desassoreamento, planos de contingência e monitoramento e informações sobre ações judiciais relacionadas ao tema, inclusive as que envolvem a Represa de Carioba.

Além de Mizzoni

A comissão é formada pelos vereadores Gualter Amado (PDT), Fernando da Farmácia (PSD), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Pastor Miguel Pires (PRD), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha de Nadai (PDT) e Dr. Wagner Rovina (PL).

Os trabalhos terão continuidade com a organização da agenda de reuniões institucionais, visitas técnicas e levantamento de informações para subsidiar as próximas etapas da comissão.