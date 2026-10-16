O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o HM Americana, implantou sua Comissão de Ética de Enfermagem. A cerimônia de posse dos profissionais que irão compor o grupo foi realizada nesta sexta-feira (16) e contou com a participação de representantes do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo), que conduziram uma apresentação sobre as atribuições da comissão, os direitos e deveres dos profissionais de enfermagem e os princípios que orientam o exercício ético da profissão.

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A composição da comissão foi definida por meio de eleição entre profissionais da categoria e indicações. São 22 integrantes ao todo, sendo 11 efetivos e 11 suplentes. O grupo terá mandato de três anos e atuará como referência do Coren-SP dentro do HM, contribuindo para orientar os profissionais, esclarecer dúvidas e identificar situações que possam envolver infrações éticas no exercício da enfermagem.

A Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal terá como presidente o enfermeiro Yuri Moreira Campagnoli e como secretária a enfermeira Livia Marcelo. Entre os membros efetivos da categoria de enfermeiros também estão Paula Marques da Silva, Emanoelly de Souza Franzon, Sirlane dos Reis de Castro e Célia Rocha Teixeira Moreira. Já os membros efetivos das categorias de técnicos e auxiliares de enfermagem são Niedja Rafaela M. dos Santos, Cesar Augusto Ferreira, Aline Vitta Rodrigues, Luiz Fernando F. da Silva e Alessandra C. Banov.

Como suplentes da categoria de enfermeiros, integram a comissão Angélica Dalmolin Rozinelli, Giselle Aparecida Pegoraro Zakrian, Juliany Zalotto Soldado, Laura Parreira da Silva, Ana Carolina Ciamarro da Silva e Vinicius de Souza Fernandes. Entre os suplentes das categorias de técnicos e auxiliares de enfermagem estão Ilzabete Neres dos Santos, Maria Claudia D. dos Santos, Elisete B. da Cruz Bernardo, Carmelita D. Rodrigues e Taynara Tome dos Santos.

Durante a apresentação, foram explicadas as funções da Comissão de Ética de Enfermagem, que incluem promover ações preventivas e educativas, orientar os profissionais sobre o cumprimento da legislação da enfermagem, receber e analisar denúncias relacionadas ao exercício profissional e encaminhar ao Coren-SP os relatórios necessários, conforme os procedimentos estabelecidos. A atuação também deve assegurar o sigilo, a imparcialidade e o respeito às pessoas envolvidas.

Para a gerente assistencial e responsável técnica de Enfermagem do Hospital Municipal, Sarah Guimarães, a implantação representa um avanço para a instituição, ao estabelecer um espaço dedicado à orientação e à reflexão sobre a prática profissional. “A implantação da Comissão de Ética de Enfermagem é um passo importante para fortalecer a atuação dos profissionais, ampliar o conhecimento sobre direitos e deveres e estimular a reflexão sobre as responsabilidades envolvidas na assistência. Esse espaço de orientação e diálogo contribui para a valorização da enfermagem, o incentivo às boas práticas no exercício profissional e o aprimoramento contínuo da qualidade da assistência prestada aos pacientes”, destacou.

Além da apresentação técnica, a programação contou ainda com uma dinâmica de apoio e conexão entre os participantes, voltada à integração do grupo. Ao final, os membros receberam os certificados que formalizam a posse e marcam o início das atividades da comissão.

A conselheira do Coren-SP, Jane Santos, ressalta que a comissão aproxima o conselho dos profissionais que atuam na instituição. “A Comissão de Ética tem um papel importante na orientação dos profissionais, na prevenção de situações que possam comprometer o exercício ético da enfermagem e na análise responsável das questões que chegam ao grupo. Conhecer o Código de Ética, compreender os próprios limites de atuação e saber como proceder diante de dúvidas são aspectos fundamentais para uma assistência segura e de qualidade”, afirmou.

A implantação da comissão reforça o compromisso do Hospital Municipal com a valorização dos profissionais de enfermagem, a educação permanente e o fortalecimento das boas práticas no ambiente assistencial.

HM Americana

O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.