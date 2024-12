Feira Noturna será realizadas às segundas-feiras nas duas próximas semanas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), informa alteração das datas da Feira Noturna, que normalmente acontece às terças-feiras. Nas próximas duas semanas, a feira será realizada nas segundas-feiras, dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 18h, na Praça da Bíblia.

As mudanças ocorrem em razão dos feriados de Natal e Ano Novo. Após as festividades, a Feira Noturna volta a ocorrer normalmente às terças-feiras, a partir do dia 7 de janeiro.

