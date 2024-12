Felipe Giaffone se consagra como tricampeão da Copa Truck

O piloto Felipe Giaffone consagrou-se campeão da temporada 2024 da Copa Truck, neste domingo (8/12), marcando uma parceria de sucesso pelo segundo ano consecutivo com a Ciser, maior fabricante de fixadores da América Latina.

Giaffone, da equipe R9 Competições (Volkswagen Caminhões e Ônibus), foi um dos destaques da temporada e se consagrou tricampeão. Ele também representa a iniciativa inovadora Mission Zero, projeto da Volkswagen Caminhões e Ônibus em parceria com a CBMM, Giaffone Electric e R9 Competições, com o propósito de desenvolver tecnologias para zerar emissões de carbono no automobilismo.

A grande final, realizada em Goiânia, consolidou a liderança de Giaffone. De acordo com o piloto, o resultado veio de muito treino e do apoio de parceiros. “Estou emocionado com esse título, que é resultado de muito esforço da equipe e da confiança de parceiros, como a Ciser”.

A Ciser também patrocina o piloto Danilo Dirani, da Usual Racing (Iveco), 2º finalista da categoria Pro da Copa Truck, que alcançou a 3ª posição na classificação geral. “Foi uma temporada de superação e aprendizado. O apoio da Ciser fez toda a diferença para levarmos nossa performance ao limite”, diz Dirani.

Um caminhão repleto de inovações

Além do título na Copa Truck, Giaffone é o principal nome por trás do VW Meteor Mission Zero, caminhão que traz inúmeras inovações, como, por exemplo, o primeiro parafuso com nióbio, desenvolvido pela Ciser e pela CBMM. O caminhão que também é o primeiro híbrido do mundo a participar de competições de automobilismo, é patrocinado pela Ciser desde o início e, este ano, continuou o desenvolvimento do seu sistema de tração que combina motor a combustão e motor elétrico, projetado para minimizar emissões de carbono e maximizar eficiência energética.

Segundo Bruno Inácio da Maia, gerente de marketing da Ciser, essa iniciativa é uma forma de elevar a competição a novos níveis de desempenho e sustentabilidade. “É incrível apoiar Felipe Giaffone em mais uma temporada da Copa Truck, especialmente em um projeto tão inovador como o desenvolvimento do primeiro caminhão híbrido da categoria e que, a cada temporada, amplia a introdução de novas tecnologias e conceitos sustentáveis”.

De acordo com Giaffone, foi uma honra estar ao lado da Ciser nessa temporada. “Está sendo um marco na minha carreira como piloto, e também para o automobilismo nacional. O trabalho conjunto mostra que inovação e sustentabilidade podem andar lado a lado no esporte. Estou muito feliz de poder contar com a Ciser nesse projeto. E desejo que venham mais anos de parceria para evoluirmos juntos”.

