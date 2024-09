Feriado tem tensão na eleição em Americana

Dois casos de acusação com tensão e apontando violência marcaram este feriado da Independência em Americana. Um caso foi durante um jogo de futebol no bairro Novo Mundo e outro foi durante o desfile do 7 de setembro.

O candidato a prefeito do Uniao Brasil Ricardo Pascote falou que ele e seus familiares foram ameaçados, mas o assunto não tem filmagem ou registro claro.

Leia + sobre política regional

O outro caso foi teria envolvido candidatos a vereador e foi filmado, mas também sem citação a nomes envolvidos.

Vídeos circulam nas redes sociais mas não apresentam personagens que são acusados nem mesmo as vítimas dos casos.

Tensão mas sem registro

Pascote gravou um vídeo com a esposa e o filho e acusa assessores da prefeitura, mas não existem vídeos do que teria acontecido no desfile que aconteceu na parte da manhã.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP