Férias escolares começam dia 17 na rede municipal de Educação de Americana

Estudantes da rede municipal de Educação de Americana entram em férias escolares a partir de 17 de dezembro, último dia letivo nas unidades de Ensino Fundamental. Na Educação Infantil, o último dia de atividades pedagógicas com crianças nas creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança é 18 de dezembro.

A rede municipal atende mais de 6 mil crianças matriculadas nas unidades de Educação Infantil e quase 6,6 mil estudantes no Ensino Fundamental, nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no CAIC e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Em Americana, são 11 escolas de Ensino Fundamental, 15 Casas da Criança, oito creches e 16 EMEIs, além do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”. Em complemento ao trabalho realizado pela rede municipal de Educação, as crianças também são atendidas em entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e em escolas conveniadas, por meio do programa Creche Para Todos.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, fez um balanço das atividades do ano. “Americana teve momentos marcantes para a Educação em 2024, registramos um Ideb superior aos índices estadual e nacional e recebemos dois reconhecimentos importantes na área de alfabetização, o prêmio Município Destaque na Alfabetização e o Selo Ouro do Compromisso Criança Alfabetizada. Estes resultados nos trazem a certeza de que a Educação segue sendo prioridade na administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou.

Americana alcançou 6,8 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, superando os índices nacional e estadual no Ideb. Nos anos finais, o município chegou a 5,9 pontos, número superior aos índices do estado e do País.