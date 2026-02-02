Vereador de Americana fez requerimento solicitando melhorias no transporte público

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) apresentou o Requerimento nº 104/2026 na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas sobre as linhas de transporte coletivo urbano que atendem a região da Cidade Jardim. A iniciativa foi motivada por reclamações e demandas encaminhadas por moradores de diversos bairros da região.

De acordo com o parlamentar, moradores da Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Vila Mathiensen, Vila Vitória e Jardim das Flores procuraram seu gabinete em busca de esclarecimentos sobre a real situação do transporte coletivo, apontando problemas recorrentes na qualidade do serviço.

“Entre as principais queixas da população estão as condições dos veículos em circulação, a quantidade de linhas disponíveis e a adequação do atendimento, especialmente nos horários de pico, quando a demanda é maior”, explica.

No documento, Fernando da Farmácia questiona quais são as linhas atualmente em operação na região e quais os itinerários completos de cada uma. O vereador também pede informações sobre a frota, como a quantidade de ônibus com ar-condicionado em funcionamento, a periodicidade da limpeza interna e externa e a existência de um cronograma de manutenção preventiva.

O requerimento ainda solicita esclarecimentos sobre eventuais reduções de linhas ou horários nos últimos dois anos, os motivos dessas mudanças e se há estudos técnicos em andamento para ampliação ou readequação do atendimento na região da Cidade Jardim. Por fim, o parlamentar quer saber quais medidas estão sendo adotadas pelo Poder Público para melhorar a qualidade do transporte coletivo em Americana.

O pedido foi protocolado e deverá ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal. Após aprovado, as informações solicitadas serão encaminhadas pelo Executivo à Casa de Leis.