Ação da Guarda Municipal de Americana terminou com três pessoas presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde deste Domingo(01). A Operação Azul Marinho foi realizada na região do bairro Praia Azul.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ação na Praia Azul

A ocorrência teve início após denúncias anônimas informarem que uma residência aparentemente abandonada, localizada no bairro Jardim Nova Aliança, estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes. Segundo as informações, indivíduos frequentavam o imóvel utilizando sempre o mesmo veículo e levantaram suspeitas devido ao forte odor característico de drogas percebido por moradores da região.

Durante patrulhamento, equipes da ROMU localizaram o veículo suspeito, um Chevrolet Classic preto, que foi abordado. No automóvel estavam dois homens e uma mulher. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal e veicular.

No entanto, populares informaram à Guarda Municipal que o veículo havia dispensado pacotes momentos antes da abordagem. Em diligência, as equipes localizaram quatro sacolas contendo drogas diversas. Ainda durante a averiguação, foi encontrada no interior do veículo uma chave residencial, cuja procedência não foi esclarecida pelos ocupantes.

As equipes se deslocaram até o endereço citado na denúncia e constataram que o imóvel estava abandonado. Utilizando a chave localizada, os agentes acessaram a residência, onde encontraram um local adaptado para o preparo e fracionamento de entorpecentes, com grande quantidade de drogas, entre elas maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão, utensílios e diversas embalagens utilizadas para o tráfico.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os procedimentos de praxe. Diante dos fatos, os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao plantão policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, determinando a apreensão das drogas, dos materiais utilizados no tráfico e do veículo.