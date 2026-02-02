Em Aparecida, um padre criticou duramente a marcha dos bolsonaristas liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele não citou NF mas falou contra também os defensores do porte de armas, tema caríssimo aos bolsonaristas.

Durante uma missa celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o padre Ferdinando Marcílio fez duras críticas à caminhada realizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira em direção a Brasília. A fala, feita durante a homilia, associou o ato político à busca por poder e rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Vídeo- padre fala da marcha bolsonarista

Para ele, não há compatibilidade entre a fé cristã e a defesa de armas. “‘Eu sou cristão’, me disse uma pessoa aqui no santuário. ‘Mas eu sou a favor das armas’. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar”, disse Ferdinando.