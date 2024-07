Festa Julina do Instituto Jr Dias é neste sábado!

O Instituto Jr Dias anunciou a data na festa mais tradicional do bairro Antônio Zanaga: Festa Julina 2024. Com data marcada para sábado, 13 de julho de 2024, às 19h, a festa contará com comidas típicas gratuitas como milho cozido, cuzcuz, chocolate quente, arroz doce, canjica, quentão, cachorro quente, pipoca e amendoim. Para completar ainda mais a festa, a estrutura do evento contará com foodtrucks para venda de outros tipos de alimentos.

O Instituto Jr Dias realizará a apresentação da quadrilha, desta vez, com as alunas da Ginástica Rítmica e do Ballet, que darão um verdadeiro show no arraiá.

“Estamos muito ansiosos para essa festa. A festa junina é a cultura brasileira em sua essência, todos gostam, comemoram, comem e se divertem em uma noite onde todos são iguais e o clima é de união e amizade”, disse Izabel Dias, fundadora da entidade.

A festa acontecerá no Society do Zanaga, na Rua Inglês de Souza, Jardim Nossa Senhora Aparecida e é gratuita.

