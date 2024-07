Kalesma Mykonos é eleito o melhor resort da Grécia pela Travel + Leisure World’s Best Awards 2024

O Kalesma Mykonos é uma referência em hospedagem de luxo na ilha de Mykonos, na Grécia. Tanto é assim que o hotel acaba de ser premiado em três categorias pelo aclamado Travel + Leisure World ‘s Best Awards 2024 como:

O melhor hotel da Grécia

O 4º melhor hotel da Europa

E no ranking geral de melhores hotéis do mundo, ficou com a posição de nº 45

A premiação é muito importante para o mercado hoteleiro internacional e acontece todos os anos. Há uma votação para que as pessoas possam compartilhar suas opiniões entre hotéis, resorts, cidades, spas e companhias aéreas por todo o globo. A avaliação leva em conta o serviço, as instalações, entre outros critérios para o empreendimento ser um dos melhores do mundo. Com tantas qualidades e hospitalidade de altíssimo padrão, as premiações atribuídas ao Kalema são mais do que merecidas.

Não é para menos, o hotel boutique é o único da ilha em que todas as suas 27 acomodações contam com piscina privativa própria, além de terraços completos com espreguiçadeiras para apreciar a brisa do mar Egeu. A arquitetura é um destaque à parte, combinando elementos contemporâneos com materiais de origem local que já rendeu à propriedade dois prêmios no 100% Hotel Design Awards.

A gastronomia do Kalesma é um detalhe à parte, afinal, o restaurante Pere Ubu traz pratos preparados pelas mãos do renomado chef executivo Costas Tsingas que apresenta em seu delicioso cardápio um conceito de cozinha tradicional grega com um toque moderno. Além do uso de produtos sazonais, locais e do forno a lenha. Já para quem gosta de bem-estar e autocuidado, vale ressaltar que o hotel preparou uma super novidade para este verão: o seu novo SPA. O espaço de bem-estar possui duas salas privativas que são totalmente equipadas com chuveiros, camas especiais e aquecidas. Traz ainda sauna e área fitness com equipamentos de última geração e orientação personalizada, incluindo aulas de ioga para os amantes da prática. Os produtos super exclusivos são de curadoria da renomada Barbara Sturm, a alemã é especialista em estética e pioneira em medicina anti-inflamatória, com experiência em inúmeras pesquisas.

