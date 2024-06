Festas do peão escolhem rainha e vendem muito ingresso

Em menos de 24 horas da abertura da venda de ingressos para a 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que vai acontecer entre os dias 09 e 17 de agosto na Unileste, na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo, 52% dos ingressos disponíveis para o público já haviam sido vendidos. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

Desde a última quinta-feira (20), os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da tycket. Conhecida por oferecer segurança, conforto, grandes shows e o melhor da montaria em touros e cavalos, o evento pela primeira vez, em 29 anos, superou a marca de 50% de vendas de ingressos disponíveis, de forma antecipada, em menos de 24 horas.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região. Nos próximos dias será divulgada toda a grade de shows que promete agradar ao público que aprecia uma boa música.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage Garden. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

09/08 – Gusttavo Lima e Bruno & Denner

10/08 – Ana Castela e KVSH

16/08 – Jorge & Mateus

17/08 – Luan Santana e Gustavo Mioto

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 09 a 17 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506 / https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/

Festa de Indaiatuba- Concurso da Rainha FAICI 2024 conhece as finalistas

No último sábado (22), a praça de alimentação do Shopping Jaraguá, em Indaiatuba, foi palco da semifinal do concurso Rainha FAICI 2024. Das 30 candidatas que entraram na passarela, 15 se classificaram para a grande final que vai acontecer dia 13 de julho no Espaço de Eventos Itaboraí, em Indaiatuba. O cantor Anderson Milesi se apresentou durante o evento. A Corte deste ano da FAICI, que acontece entre os dias de 02 a 10 de agosto, será composta por cinco integrantes: Rainha, Princesa, Madrinha, Musa e Garota Rodeio.

Nesta fase, as candidatas entraram usando, obrigatoriamente, calça jeans, camisete e salto alto. Foram duas entradas na passarela: a primeira de maneira coletiva e a segunda de forma individual. A bancada, composta por dez jurados, deram notas, sem fração, de 1 a 5 para os quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura. Entre os prêmios para as vencedoras do concurso estão roupas, procedimentos estéticos, além de premiação em dinheiro.

LISTA DAS CLASSIFICADAS

01 – Adriane Corrêa

06 – Dariana Pereira Soares

07 – Diana Karen

08 – Franciele Oliveira

09 – Giovanna Ciola

10 – Giovanna Favaretto

11 – Isabela Valper Belini

12 – Isabelly Franciny

16 – Larissa Souza

18 – Luana Sanguini

19 – Luani Holanda

21 – Luma Vicente Trevisan

23 – Maria Eduarda Torres

25 – Mirele Gonçalves

28 – Pamela Giacometi

Vale lembrar que a abertura da 35ª edição da festa, dia 02 de agosto, terá os shows de Bruno & Marrone e Léo & Raphael. No dia 03 de agosto, a Brasa apresenta os shows da cantora Simone Mendes, da dupla Guilherme & Benuto e do cantor Luan Pereira. Para encerrar o primeiro final de semana, no dia 04 de agosto, a FIAT Balilla traz o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira”, Ana Castela.

A segunda semana da FAICI começa no dia 08 de agosto. Neste dia, a Panificadora Líder apresenta os shows de Luan Santana, Renan Teixeira e Nathan Alves. Dia 09 de agosto, com a apresentação da Longitude, Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela comandam a galera presente. E, para fechar o evento com chave de ouro, no dia 10 de agosto, o GoodBom Supermercados apresenta os shows de Jorge & Mateus, Pedro Sampaio e D’Lucca & Gabriel.