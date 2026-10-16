FÉstival 2026 terá ônibus gratuito; saiba tudo sobre o evento deste sábado (17)
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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Administração e da Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, disponibilizará um ônibus gratuito com destino para o FÉstival 2026, que ocorre neste sábado (17), no Complexo Usina Santa Bárbara. O evento acontece a partir das 14 horas, com entrada gratuita.
O veículo sairá do Terminal Urbano Municipal (Rua Prudente de Moraes, 271, Centro), em quatro horários: 13h30, 15h, 18h e 20h. Também será oferecido transporte na saída do festival, às 23h50. A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos munícipes, proporcionando maior comodidade e acesso ao evento.
Serão cinco atrações musicais: Rodrigo Ito e Banda, Comunidade da Fé Worship, Kellen Byanca, Sarah Beatriz e Get Worship. Confira a programação completa abaixo.
Além de prestigiar as apresentações, o público poderá contribuir com a doação de leite, que será destinado a entidades assistenciais do Município. O Fundo Social de Solidariedade terá pontos de arrecadação nas duas entradas do evento, das 14 às 23 horas.
O FÉstival 2026 é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, gestão e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e apoio do COPASBO (Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste).
Como chegar
O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida. O acesso será pela Rodovia Luís Ometto (SP-306) e pela Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).
Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.
Estacionamento Solidário
O estacionamento do evento será explorado em prol do COPASBO (Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste) em modelo solidário, com preços definidos pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Os valores são R$ 35 para automóveis, R$ 20 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 100 para ônibus, além de guardas-volumes a R$ 5.
Serão aceitas todas as formas de pagamento. Os locais de estacionamento incluem o Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela SP-135.
Transporte por aplicativo/Táxi
Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o embarque e desembarque serão no início do Estacionamento Solidário via Rua Antonio Júlio, no Residencial Dona Margarida.
Transporte adaptado
O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp (19) 3455-1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.
O credenciamento deve ser feito por meio do sistema 1DOC, no site da Prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br). Em caso de dúvida, o telefone/WhatsApp para contato também é o 3455-1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Vagas especiais PCD
Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá vagas especiais de estacionamento com acessos pela entrada B, via SP-135, no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os valores são os mesmos.
Pontos de hidratação
O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.
Segurança
Haverá amplo esquema de segurança, com brigadistas, Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.
Itens permitidos
Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera tipo “Polaroid” e carregadores portáteis para celular e cabos.
Itens proibidos
Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate/patinete/patins/bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto profissionais previamente credenciados) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.
Ambulantes
Não será permitida a presença de ambulantes em um raio de 200 metros do evento, atendendo à Lei Municipal 103/2010.
Pet friendly
O FÉstival 2026 é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.
Cardápio
O FÉstival 2026 terá 15 food trucks, com opções de lanche, pastel, crepe, churros, doces, açaí, espetinho, massa e waffle, entre outras. Veja o cardápio completo:
Feltrin Burger
Smash Burger: pão brioche, carne angus de 100 g, queijo e molho especial
Smash Clássico: pão brioche, carne angus de 100 g, queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho especial
Smash Bacon: pão brioche, carne angus de 100 g, cheddar cremoso, bacon e cebola caramelizada
Smash Catupiry: pão brioche, carne angus de 100 g, catupiry, cebola crispy, tomate, maionese e bacon
Smash da Casa: pão brioche, 2 carnes angus de 100 g cada, bacon, molho barbecue, queijo, catupiry, rúcula e cebola crispy
Opções com adicional de carne, bacon e/ou cebola caramelizada
Família Bueno Pastéis
Pastel: Carne, Frango com Catupiry, Pizza (presunto, queijo e orégano), Queijo ou Carne com Queijo
Krep´s Mania e Pizza D’Cone
Crepe Suíço Salgado: Frango com Requeijão, Calabresa e Queijo, Presunto e Queijo, Pizza (presunto, queijo e orégano), Queijo com Orégano ou Queijo
Crepe Suíço Doce: Chocolate ao Leite, Chocolate Branco, Stickadinho, Prestígio, Queijo com Goiabada, Doce de Leite ou Nutella
Crepe Suíço Gourmet: Banoffee (banana, doce de leite e canela), Morango com Nutella, Kinder Bueno, Kit Kat ou M&M
Pizza d’Cone: Portuguesa (presunto, mussarela, milho, ervilha, requeijão e orégano), Calabresa (calabresa, mussarela, requeijão e orégano), Frango (frango, mussarela, requeijão e orégano) ou Vegetariana (mussarela, queijo prato, requeijão e orégano)
Pizza d´Cone Doce: Morango com Chocolate
Feltrinas Churros
Churros Tradicional (recheio só dentro): Doce de Leite, Brigadeiro, Nutella ou Leite Ninho
Churros Gourmet (recheio dentro e fora): Doce de Leite, Brigadeiro, Nutella ou Leite Ninho
Raspadinha
JM Cocadas
Maçã do Amor
Doces Caseiros: Cocada, Paçoca, Doce de Leite, Quebra Queixo ou Coquinho
Espeto de Morango
The Best Hot Dog
Hot Dog Tradicional: pão, salsicha, ketchup, mostarda, milho, vinagrete, batata palha, purê de batata e maionese temperada com azeitona
Opção com adicional de salsicha, queijo ralado, alho frito, cheddar, bacon e/ou Catupiry
House Açaí
Pote Açaí: 300 ml (com 2 adicionais), 500 ml (com 3 adicionais) ou 700 ml (com 4 adicionais)
Dr. Chapa
Lanche de Pernil: baguete com pernil desfiado, vinagrete, alface e queijo
Lanche de Costela: baguete com costela desfiada, vinagrete, alface e queijo
Dr. Crepe
Crepe Francês Salgado (Grande ou Pequeno): Mussarela, tomate e manjericão; Mussarela, tomate e orégano; Pepperoni com mussarela e cream cheese; Lombinho canadense, Mussarela e cream cheese; Milho, mussarela e Catupiry; Quatro Queijos; Presunto, mussarela, tomate e orégano;
Frango ao Catupiry; ou Calabresa com mussarela
Crepe Francês Doce (Grande ou Pequeno): Nutella; Nutella com Leite Ninho; Leite Ninho; Doce de Leite; Doce de Leite com Paçoca; ou Goiabada com Queijo Mussarela (opção de Nutella extra)
Davi Espetinhos
Espeto: Carne, Frango, Linguiça, Kafta, Queijo ou Pão de Alho (acompanham farofa e vinagrete)
Luz Gastronomia
Porções: Mini Coxinha, Bolinha de Queijo, Batata Frita, Isca de Frango ou Calabresa Acebolada (acompanhada de pão)
Loliz Brasil Gourmet
Geladinho Gourmet: Ninho com Nutella, Pudim, Mousse de Maracujá, Chocolate, Prestígio ou Doce de Leite
Opção de recheio de Nutella ou doce de leite
Trattoria Il Volo
Talharim Fresco (ao sugo ou ao molho branco)
Lasanha Bolonhesa
Lasanha Quatro Queijos
Pizza Broto: Calabresa, Frango, Portuguesa ou Marguerita
Doces Delícias da Baiana
Mini Copo da Felicidade: Ninho com Nutella (mousse de Ninho, brownie, Nutella e brigadeiro de Ninho), Ferrero (brigadeiro tradicional, amendoim, brownie e mousse de chocolate) ou Maracujá (brigadeiro tradicional, brigadeiro de maracujá e brownie)
Cone Gourmet: Ferrero Rocher (casquinha de baunilha, banhada no chocolate blend, recheada com brigadeiro, amendoim e Nutella, e finalizado com um bombom Ferrero Rocher) ou Kinder Bueno (casquinha de baunilha, banhada no chocolate blend, recheada com brigadeiro de chocolate ao leite, Nutella e brigadeiro de chocolate branco, e finalizada com um quadradinho de Kinder Bueno)
Fondue no Copo: Uva, Morango ou Misto, com Ganache de Chocolate ao Leite ou Ganache de Chocolate Branco
Bang Food Truck
Bubble Nutella: waffle com Nutella, sorvete de creme, M&M’s e Oreo
Bubble Churros: waffle com doce de leite, canela com açúcar, sorvete de creme e paçoca
Bubble Frango: waffle com Catupiry sabor quatro queijos, frango desfiado e tomate
Bubble Queijo: waffle com Catupiry sabor quatro queijos, tomate e mussarela
Economia Criativa
O evento também terá 24 expositores no Espaço de Economia Criativa. Confira quem estará no evento e os itens que serão vendidos:
Antônio Carlos Rodrigues – cachepots, chaveiros, porta objetos, comedouros para PET e jogos educativos em madeira
Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra
Celso Ricardo Pupin – peças em epóxi, biojoias, filtro dos sonhos e incensários
Dilma Barbosa Bispo – tapetes, jogo de cozinha e banheiro
Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos
Gertrudes Furlan Sales – pintura e decoupage em madeira e outros materiais
Gisele Cristina Lopes Megiato – chaveiros de letras e chinelos bordados
Helena Maria González – tapetes, souplast e bolsas de crochê
Iara Aparecida de Araújo Nunes – bolsas, chaveiros, porta copos e cachepos em crochê com fio de malha
Ina Thomé Picoli – quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor
Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros
Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios
Maria Aparecida Dias Zoz – bolsas, chapéus, chinelos em crochê e acessórios
Maria Monteiro – perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores
Maria Socorro Silva – acessórios pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos
Nazaré Alves Piedade – tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado
Paulo Couto – porta objetos, oratórios, chaveiros e acessórios em pedrarias e origami tsuru
Regina Maiara Marchesini – chaveiros, animais articulados, brinquedos sensoriais e imagens religiosas
Rosely Victoria Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê
Silvaneide Ferreira Sousa – laços, turbantes e scrunchies
Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaries e porta objetos em costura criativa
Sueli Vanicoli – pintura em porcelanas, xícaras e canecas
Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas
Tânia dos Santos Amianti – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, chaveiros e macramé decorativo
Programação
14 horas | Abertura dos portões
15 horas | Rodrigo Ito e Banda
17 horas | Comunidade da Fé Worship
19 horas | Kellen Byanca
21 horas | Sarah Beatriz
23 horas | Get Worship
Espaço Kids | Das 16 às 22 horas
Serviço
FÉstival 2026
Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 14 horas
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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