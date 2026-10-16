Viaduto Amadeu Elias receberá obras após colisão de caminhão

Viaduto Amadeu Elias receberá obras de reparo após colisão de caminhão

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O Viaduto Amadeu Elias receberá obras de reparo em sua estrutura após a colisão de um caminhão munck, no dia 7 de outubro, danificando parte de uma viga estrutural e metálica, que sustenta o passeio público. Segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, os serviços serão executados pela empresa Stack Engenharia e Fundações Ltda, sem custos para o município.

“A empresa responsável pelo veículo destinou um engenheiro para avaliar as condições do viaduto e para acompanhar as obras. Não haverá nenhum custo aos cofres públicos. Desta maneira, serão promovidas as intervenções necessárias para a reconstrução das vigas, assegurando o trânsito e a passagem de pedestres no local”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços devem começar neste sábado (17), com a montagem do andaime na Avenida Dr. Antonio Lobo, sentido Centro-Bairro, para a retirada da viga metálica. Posteriormente, as obras seguirão o cronograma de trabalho montado pela empresa responsável.

O acidente ocorreu quando um caminhão munck, que trafegava pela Avenida Dr. Antônio Lobo, atingiu o viaduto. O veículo tinha altura superior à permitida para a passagem no local, causando danos à estrutura.

Na ocasião, por segurança, a Guarda Municipal de Americana (GAMA), com apoio da Defesa Civil, interditou os acessos ao viaduto. O tráfego de veículos foi parcialmente liberado posteriormente.

A circulação de veículos continua liberada no sentido Centro-Bairro, por uma faixa. O sentido Bairro-Centro permanece interditado. Na parte inferior do viaduto, a interdição também permanece, com acesso liberado apenas pelo lado do Mercado Municipal.

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