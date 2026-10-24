Festival de Cultura Afro-Brasileira de Americana ocorre em 19 e 20 de novembro

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Americana será palco do Festival de Cultura Afro-Brasileira Raízes Vivas, uma celebração da ancestralidade, da memória, da identidade e da diversidade artística brasileira, entre 19 e 20 de novembro, data marcada pelo Dia da Consciência Negra. As atividades são gratuitas e ocorrem no Centro de Memória Afroamericanense Dionysio, anexo do Casarão Salto Grande (Avenida João Nicolau Abdalla, 5.005).

Serão dois dias de programação cultural, reunindo artistas, fazedores de cultura e pontos de cultura de Americana em um encontro de saberes, tradições, expressões artísticas e valorização da cultura negra. As atividades incluem exposições, rodas de conversas, gastronomia, oficinas de dança e capoeira, feira de economia criativa e apresentações musicais de diversos estilos (confira a relação completa abaixo).

“No mês marcado pela Consciência Negra, teremos atividades diversas da cultura afro-brasileira, em uma oportunidade especial proposta pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para fortalecer o protagonismo dos agentes culturais, reconhecer a contribuição da população negra para a história e a formação da nossa sociedade e manter vivas as tradições”, declara o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação:

19/11 (quinta-feira)

Abertura das exposições e visitação de escolas

Exposição “Legado Vivo”

Exposição “Para Além do Quarto de Despejo”

Exposições abertas ao público

Roda de conversa “Memória Viva: Heranças e Pertencimento”

20/11 (sexta-feira)

Abertura do festival e visita guiada “Conhecendo Dyonizio”

Oficinas

Dança Afro e Percussão com Isabely Motta — Ponto de Cultura ACMCA

Capoeira Angola com Naná — Angoleiros Interior

Aulão de Capoeira com Mestre Nanico — Ponto de Cultura Raízes e Lutas

Ritmos com Marcela Rodrigues — Ponto de Cultura ACMCA

Dança Terapia com Contramestra Áurea — Ponto de Cultura Candeeiro

Apresentações

Almoço com feijoada típica

Maculelê com o Projeto Força e Fé — Associação Cultural e Desportiva Força

Pagode com Robson Cruz e Amigos

Maracatu com o Ponto de Cultura Estação Quilombo

Hip-Hop com Connection 019

Roda de Capoeira com o Coletivo Salvaguarda Americana-SP

Intervenções e outras atividades

Feira de Economia Criativa com artistas locais

Pintura com a grafiteira Laryssa (Peace)

Tranças com o trancista Noam Motta

Encerramento e premiação dos Destaques da Cultura Afro

Realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Festival de Cultura Afro-Brasileira tem produção do Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (ACMCA). O evento conta com o apoio do Conselho Municipal de Cultura e é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura.

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