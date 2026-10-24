CATI inicia 6ª fase do Programa de Aquisição de Alimentos paulista

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A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), anunciou o início da 6ª fase do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) paulista, que prevê R$ 4,2 milhões para a compra de mais de 470 toneladas de alimentos de 427 produtores rurais, sendo 61% mulheres, em 55 municípios selecionados.

Desde 2021, o programa já distribuiu mais de 700 mil cestas, atendendo mais de 700 famílias em mais de 400 municípios, com execução superior a R$ 30 milhões em recursos. Na etapa iniciada neste ano, serão beneficiadas 63 entidades com aproximadamente 47 mil cestas, que contêm folhosas, frutas, legumes, raízes e tubérculos, cultivados de modo convencional ou orgânico por produtores locais.

A nova fase foi lançada no evento de encerramento da 31ª Semana da Alimentação , na última sexta-feira (16), com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho. “O PAA busca inserir os produtores no mercado de comercialização e levar alimentos de qualidade à população em situação de vulnerabilidade. Iniciar essa nova fase durante a Semana da Alimentação reforça a importância das ações desenvolvidas nos municípios e do trabalho que já beneficia tantas famílias em nosso estado”, destacou a diretora da CATI, Fabiana Gouvêa.

Execução da CATI

No estado, o PAA é realizado com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio de termo de adesão firmado com o Governo de São Paulo, por intermédio da SAA, que atribui à CATI a responsabilidade pela execução do programa.

A definição dos municípios contemplados considera os dados disponibilizados pelo MDS, especialmente o Indicador de Risco de Insegurança Alimentar Grave Municipal, elaborado a partir das informações do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais. Esse indicador avalia o grau de vulnerabilidade social das famílias cadastradas, contribuindo para o direcionamento das ações do PAA às localidades com maior risco de insegurança alimentar grave.

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