Obras da UBS do Jardim da Balsa 2 avançam com pintura e paredes internas

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As obras de construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim da Balsa 2, em Americana, avançam esta semana em diferentes frentes de trabalho. Após a conclusão da cobertura, as equipes atuam agora no acabamento e pintura das paredes externas e na instalação das paredes internas de gesso, definindo a configuração dos consultórios e demais ambientes da unidade. O prédio está sendo erguido na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito.

Com 596,12 m² de área construída, a UBS vai garantir atendimento integral e humanizado à comunidade da região do Jardim da Balsa 2, em um espaço amplo, moderno, acessível e sustentável, representando um reforço significativo para a rede de Atenção Básica do município. O projeto inclui consultórios médicos, ginecológicos e odontológicos; salas multiprofissionais; setores de vacinação, medicação, curativos e coleta de exames; sala de amamentação; e ambientes voltados à promoção da saúde.

“Uma unidade de saúde bem estruturada contribui diretamente para a qualidade do cuidado oferecido à população. Por isso, cada etapa desse projeto é pensada para organizar melhor os fluxos de atendimento e integrar diferentes serviços em um mesmo espaço. A proposta é que os moradores encontrem aqui um ambiente preparado para acompanhar suas necessidades de saúde, desde as ações preventivas até os atendimentos, fortalecendo o vínculo entre a equipe e a comunidade”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A obra contempla ainda sala para práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de saúde bucal, áreas de convivência e integração entre as equipes, recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os sanitários acessíveis – masculinos, femininos e infantis com fraldário – estarão distribuídos pela unidade, garantindo conforto e plena acessibilidade para pessoas com deficiência.

“Investir na Atenção Básica é investir na saúde desde o início, com prevenção, acompanhamento e acesso aos serviços perto de casa. A nova UBS do Jardim da Balsa 2 faz parte desse compromisso de ampliar e qualificar a estrutura de atendimento do município. Além de beneficiar diretamente os moradores da região, a unidade reforça o trabalho de uma rede de saúde que precisa estar preparada para atender a população com eficiência e responsabilidade”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento total na construção da nova UBS do Jardim da Balsa 2 é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura. A supervisão técnica e documental é realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

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