Hospital Municipal promove treinamento sobre inteligência emocional para colaboradores

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O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta semana um treinamento sobre inteligência emocional voltado a todos os colaboradores da instituição. A atividade ocorreu em diferentes dias e horários para facilitar a participação das equipes.

Ministrado pela psicóloga de Recursos Humanos, Juliana Oliveira, o treinamento teve como foco o autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades para lidar com as emoções no ambiente de trabalho, especialmente diante de situações desafiadoras, como as enfrentadas no ambiente hospitalar.

Durante a capacitação, foram apresentados cinco hábitos para ajudar os profissionais a responder melhor em momentos difíceis: reconhecer e nomear as próprias emoções, assumindo a responsabilidade por suas ações e emoções; diferenciar fatos de interpretações; criar espaço entre sentir e agir, decidindo com base no que importa e não no humor; tolerar o desconforto sem fugir; e revisar a própria forma de reagir, refletindo sobre as atitudes para aprender com as experiências.

O treinamento destacou ainda a importância da pausa emocional de 60 segundos, uma estratégia para interromper reações automáticas, identificar o que está sentindo e analisar a situação antes de tomar uma decisão e escolher como agir. A orientação é que, antes de responder impulsivamente, o profissional procure compreender o contexto e avaliar qual atitude pode contribuir para uma comunicação mais respeitosa, para a resolução de problemas e para a tomada de decisões mais equilibradas.

“Inteligência emocional não significa deixar de sentir raiva, medo, ansiedade ou frustração, mas aprender a reconhecer essas emoções e escolher como agir diante delas. Pequenas pausas e reflexões no dia a dia podem ajudar a lidar melhor com situações difíceis e a construir relações mais saudáveis no ambiente de trabalho”, destacou Juliana.

O treinamento também pontuou que desenvolver inteligência emocional é um processo contínuo, que envolve reconhecer erros, aprender com as experiências e buscar novas formas de agir. A iniciativa integra as ações de desenvolvimento profissional do HM e reforça a importância do autoconhecimento, do diálogo e do respeito nas relações de trabalho.

Para a gerente administrativa, Pamela Cordioli, a capacitação reforça a importância de investir no desenvolvimento dos colaboradores e nas relações entre as equipes. “O preparo das nossas equipes vai além do conhecimento técnico. É importante que os profissionais também desenvolvam habilidades para lidar com as emoções, fortalecer o trabalho em equipe e se relacionar com empatia e respeito. Oferecer oportunidades de aprendizado como essa é uma forma de valorizar os colaboradores e promover um ambiente de trabalho mais colaborativo. Esse desenvolvimento se reflete na qualidade do atendimento prestado à população e contribui para uma assistência cada vez mais humanizada”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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