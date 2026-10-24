Inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal terminam amanhã

Inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal terminam neste domingo (25)

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As inscrições para a 1ª Corrida da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, que será realizada em 1º de novembro, terminam neste domingo (25). Interessados devem se inscrever por meio do site podiumchip.com.br, com valores a partir de R$ 72,50.

O evento contempla corrida de 6 km e caminhada de 3 km, com largada às 7 horas, na sede da GCM — Rua Curitiba, 259, no Jardim Pérola.

Entre os participantes já confirmados, está o comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Fernando da Silva, que convidou a população para fazer parte desse momento inédito da história da corporação.

“Convido toda a população a participar desse momento especial para a Guarda Municipal. Mais do que uma corrida, esse evento é uma oportunidade de aproximar os agentes de segurança da comunidade, promovendo integração, saúde e convivência”, afirmou.

Todos os inscritos terão direito a um kit com chip de cronometragem e número de peito, além de medalha. No ato da inscrição, por um valor adicional, a pessoa também pode optar por receber uma camiseta alusiva ao evento, cujo design já está definido, com estampa camuflada azul.

Ao final da corrida, serão distribuídos prêmios para os cinco primeiros colocados gerais e os melhores classificados por idade, nos gêneros masculino e feminino. O evento também possui uma categoria específica para servidores das forças de segurança (guarda municipal, policial militar, bombeiro e policial civil), com premiação para os três melhores homens e para as três melhores mulheres.

A estrutura contará com ambulâncias, inclusive UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) móveis, conforme as exigências da Federação Paulista de Atletismo, e duas motolâncias, ocupadas por condutores socorristas e profissional de enfermagem, para acompanhar o percurso e agilizar o atendimento aos participantes.

O evento é uma realização da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), e organização da PodiumChip.

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