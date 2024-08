Para Marta Lívia, presidente do Confem, há espaço para o programa seguir crescendo. “A busca pela equidade de gênero continua, mas é preciso incluir ainda mais mulheres pretas e pardas nas próximas turmas. Continuaremos trabalhando para tornar isso realidade”, disse. O plano de trabalho do programa aborda aspectos como autoconhecimento, identificação de lacunas e objetivos, criação de rede de apoio e definição de um plano de ação para alcançar resultados positivos. De acordo com Elaine Silva, mentoranda da 4ª turma, a mentoria a fez parar, raciocinar e olhar para si mesma. “Como ter um cargo de liderança com segurança e autonomia? Foi com isso que a mentoria conseguiu me ajudar. Além disso, ensinou a me priorizar, encontrar os meus pontos fortes e fracos, criar objetivos a curto, médio e longo prazo e entender que o propósito somos nós mesmas. E para nós mulheres, esse autoconhecimento é essencial para irmos além” relatou. As mentorias da quinta turma já iniciaram. As inscrições para a sexta turma serão abertas para mentoras e mentorandas somente no primeiro semestre de 2025, no site da FIESP.