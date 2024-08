Filmes e séries mais vistos da semana 3 agosto

Destaque para Furiosa MadMax e também A Casa do Dragão

Formada em pedagogia, biomedicina e nutrição, a carioca Wanessa Angell agora tem outro título: o de ‘professora mais gata’. A escolha é da revista americana OnMagazine+ com base em votação online. Eleita recentemente Miss Fitness em concurso brasileiro, ela já superou transtornos de imagem, a obesidade e até mesmo a bulimia para ser vista como uma sex symbol.

“Posso ser professora, competente e dedicada. Mas também posso ser gostosa fora do meu ambiente de trabalho. Quero mostrar meu lado sexy, viver experiências e sair um pouco da caixa. O concurso fitness me mostrou isso, que posso ser quem eu quiser. Por isso me candidatei e mobilizei meus fãs na votação. Ser Miss é um sonho de adolescente. E ter esse título gringo mexe com o ego, é especial e inesperado”, assume.

Boa parte da sua vida, Wanessa passou dentro da sala de aula. Agora, ela dá novos rumos à sua carreira. Atende como nutricionista no Rio de Janeiro e quer voltar aos palcos como atleta fitness. “O título de professora mais gata vem para fechar meu ciclo nas escolas. Chegar aos 35 anos com esse corpo é para poucas (risos), estou mais sarada e gostosa do que nunca. Tanto que o assédio aumentou”, provoca.

Wanessa conta que não vai admitir preconceito ou discriminação por conta dos seus títulos e da exposição do seu corpo. Ela conta que não percebe qualquer olhar maldoso de seus pacientes, nem de ex-alunos. E diz que quer inspirar outras mulheres a assumirem um lado mais sensual, cuidando sempre do corpo com responsabilidade.

“As pessoas aprenderam a me respeitar, independente do que faço e do meu trabalho. Não é porque apareço de biquíni na rede social que deixo de ser uma boa profissional. Assim que anunciei nas redes sociais esse título da revista, muita gente ficou surpresa. Alguns criticaram, mas não vou tolerar nada dos haters”.

No passado, quando ainda cursava pedagogia, Wanessa sofreu com o sobrepeso e as piadinhas de ‘colegas’. Ela chegou a pesar 90 kg. Com uma nova rotina de dieta e treino renovou o shape. Hoje ela ostenta 76kg, 1,72m de altura, 62cm de cintura e 103cm de bumbum.

“O sonho de me tornar modelo fitness me fez buscar uma nova vida e um novo corpo. Claro que tem a questão da saúde, mas me motivei bastante por conta desses títulos de beleza. Sou movida a desafios, meu foco é motivar e inspirar mulheres, quebrando padrões e preconceitos”.