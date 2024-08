Final de semana terá nova frente fria na região

Uma nova frente fria está prevista para atingir a região no próximo final de semana, com possibilidade de chuvas a partir de sexta-feira (23).

De acordo com a previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o tempo no estado de SP permanece estável, quente e seco, e sob predomínio de céu claro, até, pelo menos, a quinta-feira (22).

Uma nova frente fria deve trazer chuvas a partir de sexta-feira (23), e sobretudo no final de semana, com queda nas temperaturas no começo da próxima semana.

Enquanto isso, durante essa semana as temperaturas seguem elevadas. Nesta terça-feira (20) as temperaturas ficam entre 17°C e 33°C. Já na quarta-feira (21) as temperaturas ficam entre 16°C e 33°C.