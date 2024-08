Filmes e séries mais vistos na semana 2 de agosto

um oferecimento da JustWatch.com para os leitores do NovoMomento.

Chegou ao fim, após pouco mais de um mês, o casamento de Luiza Marcato com o ator pornô espanhol Máximo Garcia. Atriz das pegadinhas da RedeTV!, ela é hoje uma das criadoras +18 que mais faturam no país. Por conta da agenda diferente de viagens e gravações, os dois quase não se viram mais. A distância tornou a relação fria e Luiza não quer seguir assim.

Os dois se casaram no civil no dia 8 de maio e 15 dias depois fizeram uma celebração “íntima”, no sentido literal da palavra, já que todos os convidados, obviamente escolhidos a dedo, estavam pelados. As fotos do casamento viralizaram e, na época, defenderam uma relação livre e sem preconceitos.

“Foi tudo muito especial, no fim optamos por uma festa mais intimista, com pessoas que realmente são próximas. Não temos ciúmes no trabalho, quando estamos gravando. Nos amamos e somos liberais. Estamos na melhor fase e decidimos nos juntar”, resumiu Luiza, na época.Ambos criadores de conteúdo +18, Luiza e Máximo optaram por uma relação liberal e consensual, mas com algumas regras. Ela inclusive preparou uma despedida de solteiro especial para ele na qual o “presenteou” com 15 modelos. Tudo foi gravado para as plataformas adultas.

O estopim para o término, de acordo com Luiza, foram as constantes mudanças de agenda. Os dois optaram por turnês fora do Brasil e não conseguiram conciliar os compromissos. Nas redes sociais, a atriz é questionada sempre porque nunca está com o então marido e nem viaja com ele.

“E isso incomoda. A relação ficou fria. Desde o casamento, praticamente não ficamos mais juntos. Só por vídeo, por ligação… e eu não quero uma relação assim. E nesse momento, a prioridade dele também é o trabalho. Chegamos à conclusão que vamos focar nos negócios e não no amor nesse momento”, diz.

A musa do OnlyFans e da Privacy reforçou que o fato de os dois terem uma relação aberta no mundo profissional nunca significou o fim da cumplicidade e respeito dos dois como casal. Para Luiza, a pegação sempre esteve liberada na frente das câmeras e nunca na vida pessoal.

“Quando se tem distância, naturalmente a coisa esfria. E isso abre espaço para outras pegações, envolvimentos… enfim. Antes que a coisa termine mal eu prefiro me separar e viver do meu jeito, no meu espaço. A nossa relação continua no trabalho, mas não como um casal de verdade. É uma decisão minha”, afirma.